Adana’da 1 ayda 356 sürücünün ehliyetine el konuldu

Adana’da 2020 yılı Haziran ayı içinde 239 bin 210 aracın kontrol edildiği, bin 216 aracın trafikten men edildiği, 356 sürücünün ehliyetine el konulduğu bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Haziran ayı içerisinde toplam 239 bin 210 aracın kontrol edildiği kaydedildi.

Haziran ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 216 aracın trafikten men edildiği, 356 sürücünün de ehliyetine el konulduğu belirtilen açıklamada, “Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2020 yılı Haziran ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam; 454 maddi hasarlı, 354 yaralamalı, 6 ölümlü olmak üzere toplam 814 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda maalesef 522 vatandaşımız yaralanmış, 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir” denildi.

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