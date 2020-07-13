İlk 500’de 13 Adana firması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlk 500’de 13 Adana firması

İHA

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2019" araştırmasının sonuçları açıklandı. Geçen yıl 11 firma ile temsil edilen Adana'dan bu yıl 13 sanayi firması İSO 500 sıralamasına girdi.

İlk 500’de 13 Adana firması

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2019” araştırmasının sonuçları açıklandı. Geçen yıl 11 firma ile temsil edilen Adana'dan bu yıl 13 sanayi firması İSO 500 sıralamasına girdi.
TÜPRAŞ'ın bu yıl da birinci olduğu Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu İSO 500 sıralamasında, Adana sanayi firmaları Sasa Polyester 68, Akyem Adana Yem 240, Beyteks Tekstil 264, Temsa Ulaşım Araçları 269, Elita Gıda 272, Bossa 347, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj 349, Güney Çelik Hasır ve Demir 426, Amylum Nişasta 427, Pilyem Gıda 435, Adana Çimento 453, Omnia Nişasta 468, Gürsoy Yem 471. sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
YEREL HABERLER Yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Aydar'ın avukatı: "Silah zoruyla senet imzalatma olayı gerçeğe aykırı"
YEREL HABERLER Aydar'ın avukatı: "Silah zoruyla senet imzalatma ...
Adağı koyunu dağıtamayınca, bağışladı
YEREL HABERLER Adağı koyunu dağıtamayınca, bağışladı
15 Temmuz şehidi Sevda'nın annesi: Gururluyum
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi Sevda'nın annesi: Gururluyum
Adana’da 1 ayda 356 sürücünün ehliyetine el konuldu
YEREL HABERLER Adana’da 1 ayda 356 sürücünün ehliyetine el konuldu
Yüreğir’de kurban satış noktaları belirlendi
YEREL HABERLER Yüreğir’de kurban satış noktaları belirlendi
Adana'da 251 şehidin anısına 251 fidan dikildi
YEREL HABERLER Adana'da 251 şehidin anısına 251 fidan dikildi
Denetim Komisyonu’ndan Büyükşehir yönetimine eleştiri ve öneri Meclis Denetim Komisyonu’nun 2019 yılı gelir-gider bütçesi raporu açıklandı "Net bütçe 2 milyar 350 milyon lira, harcama 1 milyar 641 milyon 756 bin 991 lira 33 kuruş. Gelir bütçesi 2 milyardır, net gelir 1 milyar 317 milyon 583 bin 17 lira 85 kuruş" "Bütçe dönemi içerisinde ödenek aktarma tutarlarının yüksek olduğu görülmüş olup, ilerleyen dönemlerde daha gerçekçi tahminler yapılarak gelir-gider bütçesinin gerçekleşme düzeyi artırılmalıdır" "Belediyemizin gelirlerinin giderleri üzerinde oranlarını artırmak üzere gelir getirici çalışmalara ağırlık verilmesi ve tahsilat oranlarının artırılması sağlanmalıdır"
YEREL HABERLER Denetim Komisyonu’ndan Büyükşehir yönetimine eleştiri ...
Başkan Akay: "Üreterek daha geniş alanlara hizmet ediyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Akay: "Üreterek daha geniş alanlara hizmet ...
Adana´da 920 bin liralık sahte içki üretim malzemesi ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da 920 bin liralık sahte içki üretim malzemesi ...
15 Temmuz gazisine şehit ailesine destek Adana'da, 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp, darbeci hainlerin Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yaptığı saldırıda şehit olan Aytekin Kuru’nun ailesini ziyaret ederek, manevi evlatları olarak her zaman yanlarında olduğunu söyledi.
YEREL HABERLER 15 Temmuz gazisine şehit ailesine destek Adana'da, 15 ...
Pitbull'un saldırdığı çocuk hastanelik oldu
YEREL HABERLER Pitbull'un saldırdığı çocuk hastanelik oldu
Adana'da 920 bin liralık kaçak etil alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 920 bin liralık kaçak etil alkol ele ...
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı Adana'da yüksek faiz karşılığı para verip 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 12'si tutuklanırken operasyon sırasında bir kadının 450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin de parmağını ısırdığı ortaya çıktı.
YEREL HABERLER 450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın ...
Suç çetesi üyesi mağdur isimlerinin yazdığı kağıdı, yutmaya çalışmış
YEREL HABERLER Suç çetesi üyesi mağdur isimlerinin yazdığı kağıdı, ...
Bebeğin doğum günü, babasının öldüğü gün oldu Adana'da ilk bebeği dünyaya gelmeden kaybeden baba, hastanede doğan ikinci bebeğine motosikletle kıyafet götürürken toplu taşıma aracının çarpması sonucu hayatını kaybetti Kaza anı saniye saniye görüntülenirken ölen babanın içinde kıyafet bulunan çantayı bırakmadığı dikkat çekti Leyla Kaya: "Sürücü ev hapsi almış, o nasıl benim kocamı bir ömür boyu mezara gönderdiyse ben de onun bir ömür boyu cezaevinde yatmasını istiyorum" dedi
YEREL HABERLER Bebeğin doğum günü, babasının öldüğü gün ...
Sağlık çalışanları işitme engellilerin hayatını kolaylaştıracak Adana’da görev yapan 25 Acil Tıp Teknisyeni engellileri daha iyi anlamak onların hayatını kolaylaştırmak için işaret dili eğitimi aldı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanları işitme engellilerin hayatını ...
Çocukların "römork havuz" keyfi Adana'nın Kozan ilçesinde bir çiftçi, çocukların sulama kanalına girerek boğulmasının önüne geçmek için traktörün römorkunu havuza çevirdi Çocuklar römork havuda serinlemenin keyfini çıkarıyor
YEREL HABERLER Çocukların "römork havuz" keyfi Adana'nın Kozan ...
Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı ...
FETÖ'nün hemşirelerine operasyon Adana merkezli 7 ilde FETÖ'ye üye meslekten ihraç edilmiş polis ile aktif hemşirelere yönelik operasyon düzenlendi 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen operasyonda gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildi
YEREL HABERLER FETÖ'nün hemşirelerine operasyon Adana merkezli 7 ...
Yangında çocuklarını kaybeden aile, evlerinin onarılması için yardım istedi
YEREL HABERLER Yangında çocuklarını kaybeden aile, evlerinin ...
Adanaspor - Hatayspor maçının ardından
YEREL HABERLER Adanaspor - Hatayspor maçının ardından
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanından şampiyonluk açıklaması Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfi Savaş: “Hatay her alanda süper ligi hak eden bir şehir”
YEREL HABERLER Hatay Büyükşehir Belediye Başkanından şampiyonluk ...
Coşkun Demirbakan: “Herkesten özür dilerim”
YEREL HABERLER Coşkun Demirbakan: “Herkesten özür dilerim”

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X