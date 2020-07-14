Kontrolden çıkan otomobil, elektrik direğine çarptı: 6 yaralı

Ali GÖKDAL/FEKE (Adana), (DHA) ADANA'nın Feke ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, elektrik direğine çarpması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi Halil Kardaş Caddesi'nde meydana geldi. Figen Sarı (40) yönetimindeki 34 SB 4628 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü Sarı ile yolcu konumundaki Münevver Kızıloluk (3) Hakkı Tunç Kızıloluk (10), Münevver Nehir Sarı (13), Müyesser Kızıloluk (48) ve Songül Kızıloluk (32), ihbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Feke Ali GÖKDAL
2020-07-14 02:42:08
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