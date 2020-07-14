Tufanbeyli’de 15 Temmuz şehitleri anısına fidan dikildi

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Hükümet Konağı bahçesine 15 Temmuz şehitleri anısına çam fidanı dikildi.

Tufanbeyli Kaymakamlığı ve Tufanbeyli Orman İşletmesi koordinasyonunda gerçekleşen programa Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Remzi Ergü, Tufanbeyli Adliyesinde görev yapan hakimler, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Fidan dikim etkinliği sonrası konuşan Kaymakam Sevgili, “Her ne sebeple olursa olsun vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimiz ve aileleri için ne yapsak karşılığını veremeyiz. 15 Temmuz ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anarken, vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkan aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.