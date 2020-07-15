Işıkta bekleyen araçlara çarptı, kaza yerinden kaçtı: 2 yaralı

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da trafik ışıklarında bekleyen otomobil ve kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü, kazanın ardından aracını terk edip, kaçtı. Kazada, iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik ışıklarında bekleyen Halil İbrahim Şükür yönetimindeki 01 ELB 71 plakalı otomobil ile İbrahim Andırın kontrolündeki 01 AN 879 plakalı kamyonete çarpan 34 LDY 89 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, kazanın ardından kaçtı. Kazada Şükür'ün kullandığı otomobilde yolcu konumundaki Burcu Şükür ile Arzu Şahin, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslar ile Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Çukurova Gökhan KESKİNCİ

2020-07-15 01:45:45



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