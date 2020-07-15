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Adana'da piyasa değeri 80 bin lira olan 320 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Kente yüksek miktarda gümrük kaçağı tütün getirildiği bilgisine ulaşan ekipler, kent girişinde önlem aldı. TarsusAdanaGaziantep Otoyolu çıkışında şüphelenilerek durdurulan bir hafif ticari araçta yapılan aramada, piyasa değeri 80 bin lira olan 320 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Aracın sürücüsü operasyon kapsamında gözaltına alındı.

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