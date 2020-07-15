Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaparken yakalandı



Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da cezaevinden izinli çıktıktan sonra maske takarak apartmanların giriş katlarında hırsızlık yaptığı belirlenen Bilal Kurnaz (25), girdiği evde suçüstü yakalandı. Bilal Kurnaz'ın bir eve hırsızlık için girdiği anlar ise kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte, maske takarak apartmanların giriş katlarındaki dairelere şebeke demirlerinden girip, hırsızlık yaptığı belirlenen maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, 13 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Fazlı Meto Bulvarı üzerindeki bir apartmana girdiğini tespit eden polisler, harekete geçti. Adrese ulaşan polisleri gören şüpheli, apartmanın balkonundan atlayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında 86076. Sokak´ta park halindeki bir otomobilin altına girerek saklanmaya çalışan şüpheli, yakalandı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin, Tarsus Cezaevi´nden Covid-19 iznine çıkan Bilal Kurnaz (25) olduğu, hırsızlıktan 24 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Bilal Kurnaz'ın üst aramasında 4 bin 220 TL, evinde yapılan aramalarda ise kol saati ve kadın çantaları ele geçirild

Bu arada Bilal Kurnaz'ın bir eve hırsızlık için girdiği anlar ise kameraya yansıdı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Bilal Kurnaz´ın paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söylediği öne sürüldü. Bilal Kurnaz, emniyetteki işlemlerinin ardından izinli çıktığı Tarsus Cezaevi´ne gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-07-15 09:50:04



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