Tufanbeyli’de şehitlikler ziyaret edildi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ilçe protokolü, şehitlikleri ziyaret etti.
Tufanbeyli ilçesince düzenlenen programda ilçe Kaymakamı Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Av. Remzi Ergü, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile birlikte 15 Temmuz şehitlerin kabirleri ziyaret edildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ruhunun hatırlandığı ve duygu dolu anların yaşandığı şehitlik ziyaretlerinde vatanı, milleti ve bayrağı için şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimiz için Kuranı Kerim okundu ve şehitlerin ruhlarına dualar edildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.