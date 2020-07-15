15 Temmuz gazisi Konuralp, o anları anlatırken adeta tekrar yaşadı

Adana’nın Kozan ilçesinde 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü programı kapsamında Kozan Kaymakamı ve ilçe protokolü tarafından evinde ziyaret edilen 15 Temmuz Gazisi Oğuzhan Konuralp, darbeci hainler tarafından Ankara’da vurulma anını anlattı.

Gazi Oğuzhan Konuralp, o gece verdikleri mücadele ve hastanede nabzının durması ile başlayan hayat ve vatan mücadelesini aktarırken, akraba ve ailesine son anda ulaşabildiğini kaydetti. Havadan açılan ateş ile sol kaburgasından vurulan, mide ve karaciğerinde hasar oluşan, ardından açılan ikinci ateşle sağ bacağından vurulan Gazi Konuralp, vatanının bütünlüğü için herkesin o gece sokakta olduğu aktardı. Gazi Oğuzhan Konuralp, “Yanımda tesettürlü bir bayanın sadece kulağını alıp götürmüştü. Aynı taksi ile benle hastaneye gitti. Hastanelerde boş yer yoktu. Sabah 7'ye kadar müdahale edemediler. Sabah 7’ye kadar iyiydim. Ama kolumdaki nabız cihazı durmuş ve başımızda bekleyen hemşirenin haber vermesi üzerine ameliyata alındım. Uyandığımda ertesi gün olmuştu. Havadan helikopter 30 metre üzerimizde uçuyordu. Ateş edileceğini düşünmedim. Beni vuranı görmedim ama ben silah sesinden önce mermiyi hissettim. Yanımdaki arkadaşımın 3 kurşun isabet etti, diğer arkadaşım hafif yaralandı. Alt geçide indirdiler. Ama yanımdaki arkadaş çok büyük psikolojik sıkıntılar yaşadı” diyerek o anları adeta tekrar yaşadı.

Ziyaretin ardından Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, ilçe müftüsü, AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili ve protokol üyeleri, Pekmezli Mahallesi'nde 15 Temmuz Şehidi Polis Aytekin Kuru’nun kabrinde dua etti. Protokol üyeleri öğle namazını müteakip Hoca Ahmet Yesevi Camiinde şehitler için okutulan Kur'anı Kerim tilavetine katıldı.

İlçe esnaflarından Murat Mercan da 15 Temmuz şehitleri için şerbet dağıtarak 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberliği için Kozan’ın tek yumruk olduğunu kaydetti.

Etkinlikler, akşam saatlerinde düzenlenen sirenli konvoy ve demokrasi nöbeti ile devam edecek.

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