Adana'da, 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi için nöbet (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SALA OKUNDU

15 Temmuz darbe girişiminde mücadelenin sembolü haline gelen salalar, Adana'daki tüm camilerde aynı anda okundu. Etkinlik alanında ise sala, İl Müftülüğü görevlilerince okundu. Sala okunmasının ardından Adana Valisi Süleyman Elban ve protokol üyeleri, demokrasi şehitleri için dua etti. Dua sonrasında ise alandaki herkes ellerindeki Türk bayraklarını salladı. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2020-07-16 01:18:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.