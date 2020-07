Molotofkokteylli kavga güvenlik kamerasında

Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA'da alkol alınca masaları devirdikleri restoranı, iş yeri sahibi, "Hesabınız ödendi. Buradan gidin" dediği için gece yarısı kurşunlayan, sabah saatlerinde de molotof kokteyli atarak ateş veren Mehmet T. ve 2 arkadaşı tutuklandı. Molotoflu saldırı sırasında bacağından vurulan Mehmet T. ile arkadaşlarının karıştığı kavganın görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 11 Temmuz gecesi Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesi´ndeki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorantta alkol alan Mehmet T. (19) ile arkadaşları Mustafa T. (21), Bakan S. (19), Ramazan T. (21) ve Ömer C. (20) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptan bazıları masaları devirdi. Bunun üzerine restoran sahibi Mehmet T. (62), oğlu Cihan T. ile birlikte grubun yanına gelerek, iş yerinden gitmelerini istedi. Grup, hesabı ödemek isteyince de Cihan T., "Sizin hesabınız ödendi" dedi. Sinirlenen Mehmet T., "Bizim hesabımızı kimse ödeyemez" diyerek, Cihan T.´nin üzerine yürüdü. Çıkan kavgada Cihan T., Ramazan T.´yi sopayla dövdü. Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Ramazan T. arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Cihan T. ise gözaltına alındı. Ancak Mehmet T., Mustafa T., Bakan T. ve Ömer C., otomobille geri gelip, iş yerine tabancayla ateş edip, taş attı. Şüpheliler kaçtı. Sabah saatlerinde ise Mehmet T., yeniden restoranın önüne gelerek, yanında getirdiği 3 molotof kokteylini içeri attı.

Sesleri duyan ve iş yerinin yandığını gören restoran sahibi Mehmet T. de pompalı tüfekle Mehmet T.´ye ateş etti. Bacağından yaralanan Mehmet T., gelen arkadaşları tarafından otomobille götürüldü. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

HESAPLARININ ÖDENMESİNE SİNİRLENMİŞLER

Polis, Mehmet T.´yi vuran restoran sahibini gözaltına aldı. İş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, tespit edilen plakadan otomobilin Nihat Ö. tarafından kiralandığını belirledi. Adresleri belirlenen şüphelilerin evlerine yapılan baskınlarda, Nihat Ö., Mehmet T., Mustafa T., Bakan T. ve Ömer C., yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde 2 ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, hesaplarının ödendiğinin söylenmesi üzerine sinirlendiklerini, çıkan kavgada arkadaşlarının ağır yaralanması nedeniyle iş yerini molotofkokteyli atıp, kurşunladıklarını kabul ettikleri öne sürüldü.

TUTUKLANDILAR

Adliyeye sevke edilen şüphelilerden Cihan T., mahkemece ev hapsine çarptırıldı. Mehmet T., Mustafa T. ve Ömer C., tutuklanırken, Nihat Ö., Bakan T. ve restoran sahibi Mehmet T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

