Adana’da uyuşturucu operasyonu 7 kilo esrar, bin 573 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi

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Adana’da düzenlenen operasyonda 7 kilo esrar maddesi ve bin 573 adet kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık olaylarının önlenmesi kapsamında 310 Temmuz tarihleri arasında operasyon yapıldı. Operasyonda 7 kilo 510 gram esrar, bin 573 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bu şüphelilerden 2’si tutuklandı, 6’sı ise serbest bırakıldı.

Öte yandan, asayiş olayları kapsamında aranan 10 kişi yakalandı. Zanlılardan 3’ü tutuklandı, 7’si ise serbest bırakıldı. Bu olaylarda 9 adet motosiklet, 3 adet küçükbaş hayvan, 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

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