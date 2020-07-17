Polisten kaçan hırsız inşaattan düşüp ayağını kırdı

Adana'da inşaata hırsızlığa giren bir kişi kaçmak isterken 4 metre yükseklikten atlayarak ayağını kırdı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, C.Ö. hırsızlık için bir inşaatın içerisine girdi. Hırsızı fark eden inşaat bekçisi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis inşaat içerisinde hırsızı aramaya başladı.

C.Ö. polisten kaçmak için 4 metre yükseklikten aşağı atlayarak ayağını kırdı. Polis olay yerine ambulans çağırdı. C.Ö ambulansla Yüreğir devlet hastanesine kaldırıldı.

İnşaat sahibi Abdullah Kılıç,” polis arkadaşlarla inşaatın 5’inci katına kadar aradık. Sonra oradan çıktık geldik. Sonra ses geldi, polisler yardımcı oldu. Bizim çıktığımızı gören hırsız 4 metre yükseklikten atlayarak ayağını kırdı” dedi.

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