Adanalılar bunaltan sıcaklarda buz gibi aşlama ile serinliyor

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da sıcaktan bunalan vatandaşlar, sokak satıcılarından aldıkları, meyan kökünden yapılan 'aşlama' ile serinliyor. Beslenme Uzmanı Eliza Sabancı, aşlamanın bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiğini, ancak fazla tüketilirse müshil etkisi yaratabileceğini söyledi. Aşlama satıcısı Nuri Özcan (62) ise bardağı 1,5 liradan günde 60 bardak aşlama sattığını kaydetti.

Yaz döneminin meşhur lezzetleri arasında yer alan, Adana'nın yöresel içeceklerinden 'aşlama' sezonu açıldı. Aşırı sıcaklardan bunalan Adanalılar, meyan kökünden yapılan aşlamayla serinliyor. Özellikle Çukurova Bölgesi'nde oldukça sevilen aşlamayı, sokak satıcıları sırtlarındaki güğümlere doldurup gezerek satıyor. Kentte neredeyse her cadde ve sokakta aşlama satanlara rastlanırken, Adanalılar da soğuk tüketilen bu içeceğe yoğun ilgi gösteriyor.

Beslenme Uzmanı Eliza Sabancı, meyan kökü otunun biraz yıkandıktan sonra tülbent yardımıyla 3-4 saat demlenip elde edilen aşlama içeceğinin özellikle bağırsak rahatsızlıklarına iyi geldiğini dile getirdi. Bunun yanı sıra aşlamanın bazı kanser türleri ve cilt sorunlarına da faydalı olduğunu kaydeden Sabancı, bağışıklık sistemini güçlendirmek için, öksürük ve üst solunum yolları problemlerinde de aşlama içilebileceğini söyledi.

FAZLA TÜKETİLİRSE MÜSHİL ETKİSİ YAPABİLİR

Aşlamanın çeşitli mineral ve vitaminler taşıdığını, bu nedenle sıcak günlerde gazlı içecekler yerine tercih edilmesinin ideal olduğunu belirten Eliza Sabancı, böylece kişinin fazla kalorili içeceklerden de uzak durmuş olacağını belirtti. Aşlama içtikten sonra bağırsakların hızlı çalıştığını ve bu yüzden su tüketiminin önemli olduğunu vurgulayan Sabancı, "Aşlamanın birçok yararı olsa da gerektiğinden fazla içildiğinde kişide müshil etkisi yaratabilir. Bu da haliyle tatsız bir durumdur. Her şeyi kararında tüketmek gerekir" diye konuştu.

GÜNDE 60 BARDAK SATIYOR

Kentte yaklaşık 3 yıldır aşlama sattığını belirten işçi emeklisi Nuri Özcan (62) ise koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girildikten sonra satışlarının arttığını ve şu an durumdan memnun olduğunu belirtti. Aşlamanın Adana´nın simge içeceklerinden biri olduğunu söyleyen Özcan, "Bu içecek böbreğe, bağırsağa, mideye çok iyi geliyor. Soğuk demleyerek özenle yapıyoruz. Bardağını 1,5 liradan satıyorum. Günde yaklaşık 60 bardak gidiyor. Bu sayı sıcaklar etkisini arttırdıkça yukarı çıkar. Aşlama bizim bir numaramız. Tadını beğenmeyenler genelde Adana dışından gelen kişiler oluyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI

2020-07-17 09:46:07



