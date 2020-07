Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Fatih Güler güven tazeledi

Adana Diş Hekimleri Odasının tek listeyle gidilen Seçimli Genel Kurul Toplantısında Başkan Fatih Güler yeniden seçildi.

Divan başkanlığını İzzettin Çamurdan’ın yaptığı seçimde 189 oyun 158’ini alan Başkan Fatih Güler ve listesindeki Hasan Boğa, Metin Ersoy, Oğuzhan Ünal, Nevin Kilecioğlu, Süleyman Dilek, Mustafa Kalat, Alp Kağan Serin ile Prof. Dr. Muharrem Cem Doğan önümüzdeki günlerde mazbatalarını alıp görevlerini sürdürecekler.

Adana Diş Hekimleri Odası Başkanı Dt. Fatih Güler, seçim sonrası yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre 7 15 yaş arası çocukların birinci sırada hastalık sebebiyle hekime ağız diş hastalıklarından başvurduğunu, ardından enfeksiyon, göz ve cilt hastalıklarının geldiğine dikkat çekti. Güler, “Adana’da hastanelere yüzde 7 civarında ağız diş hastalıkları şikayetleri gelmektedir. Bu da yılda 70 bin çocuk demektir. Biz özelde çalışan 500’ün üzerinde diş hekimiyiz. Bu sayıyı böldüğümüzde her yıl hekim başına 120 çocuk düşmektedir. Her diş hekimi her ay en az 10 çocuğa ağız diş sağlığı hizmeti vermelidir. Bu sebeple bizler yıllardır 018 yaş arası hizmet alımı özelden yapılmalıdır diyoruz. Koruyucu hekimlik yapılmadığı için ağız sağlığı yerinde olmayan insan sayısı çoğalmaktadır. 65 yaş üstü insan nüfusumuz yüzde dokuz civarında olmasına rağmen yaklaşık 90 bin insanın yarısında total dişsizlik hakim. Yani ağızlarında hiç diş yok. Bu duruma bir an önce çözüm bulunmalı" diye konuştu.

