Sokak lambasını değiştirmek isterken akıma kapılarak, öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde, sokak lambasını değiştirmek isteyen Burak Karaköse (24), elektrik akımına kapılarak, hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi Ayıcık Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik dağıtım şirketine gece yarısı yapılan sokak lambasının yanmadığı yönündeki arıza bildirimi üzerine bu sabah, caddeye ekip, gönderildi. Ekipten Burak Karaköse, iş makinesinin üzerine çıkarak, sokak lambasını değiştirmek istedi. Ancak akıma kapılarak, yere düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye götürülen Karaköse, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Karaköse'nin cansız bedeni, otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Ali GÖKDAL

2020-07-20 11:37:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.