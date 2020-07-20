Ceyhan Belediyesinden yetenek sınavları için ücretsiz kurs

Ceyhan Belediyesi konservatuvar, müzik öğretmenliği ve müzikoloji yetenek sınavları içinde ücretsiz kurs verecek.
Ceyhan Gençlik ve Eğitim Merkezi, konservatuvar, müzik öğretmenliği ve müzikoloji gibi alanlarda yetenek sınavına girmek isteyen öğrenciler için ücretsiz hazırlık kurs kayıtlarına başladı. Öğrenciler, alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kursta, diksiyon, sahne hazırlığı, ses, ve genel kültür dahil birçok konuda eğitim alma imkanına sahip olacaklar.
Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "İnsanların dışarıda çok büyük paralar ödediği bu hizmeti ücretsiz veriyoruz. Konservatuvar, müzik öğretmenliği ve müzikoloji dalında kurs kayıtlarımız başlamıştır. Tecrübeli eğitmenlerimiz sayesinden gençlerimizi hayallerine bir adım daha yaklaştırmak bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
Ceyhan Belediyesi’nin ücretsiz vereceği eğitimden yararlanmak isteyen öğrenciler, Ceyhan Gençlik Merkezi’ne (CEGEM) giderek kayıt yaptırabilecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.