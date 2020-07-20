Ağaçta incir toplarken akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti

Adana'da incir toplamak çıktığı ağaçta yüksek gerilim hattına temas ederek akıma kapılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1864. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, incir toplamak için ağaca çıkan Ertan Tekin (50), ağacın yanından geçen yüksek gerilim hattına temas ederek elektrik akımına kapıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tekin'i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Tekin kurtarılamadı. Tekin'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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