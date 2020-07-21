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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da bayram öncesi çarşıda yoğunluk arttı

DHA

Adana'da bayram öncesi çarşıda yoğunluk arttı


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çarşıda alışveriş yoğunluğu da arttı. Esnaf, satışlarda yüzde 30-35 oranında artış bekliyor. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağının gündemde olmadığı açıklaması esnafta sevinç yarattı. Adana'nın Çakmak Caddesi esnafı, kurbanlığın yanı sıra tüm sektörlerde yaklaşan bayram öncesi satışlarda yüzde 30-35 oranında artış beklediklerini kaydetti. Pandemide normalleşme süreciyle birlikte de çarşı genelinde Adanalılar bayram alışverişine çıkmaya başladı. Tatlıdan şalgama ve giyim sektörüne kadar hareketlenen iş yerlerinin önünde zaman zaman yoğunluğun oluştuğu görüldü. 
Geçen mayıs ayında kutlanan Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatan çarşı esnafından tatlıcı Hamit Davulcuoğlu, bu bayram satışların yükselmesini beklediklerini belirterek, "Bu bayram Cumhurbaşkanımız sokağa çıkma yasağının olmayacağını söylemişti. Biz de gidişatın iyi olacağını düşünüyoruz. Bayramda tatlı çeşitlerimizden baklava ve ev yapımı tel kadayıf çok satılıyor. Siparişlerimiz çok oluyor. Satışlarımızın yüzde 30 oranında artmasını bekliyoruz" dedi. 
'SOKAK YASAĞI OLMAZSA HAREKETLİLİK ARTAR'
Şalgamcı Nesrin Hitay ise bidon, pet şişe ve kargo satışlarında artış olduğunu vurgulayarak, "Çünkü bol acılı şalgamın koronavirüse birebir ilaç diye düşünüyorum. İnşallah çarşıda da güzel bir hareket olursa Kurban Bayramı'nda da satışların yüzde 30-35 oranında artmasını bekliyoruz" diye konuştu. 
Giyim mağazası sorumlusu Recep Tutuş ise insanların pandemi sürecine alıştığını ve çarşıda bayram öncesi yoğunluğun başladığını dile getirdi. Bijuteri sahibi Uğur İncekaş da sokağa çıkma yasağı olmaması durumunda bayramda bayağı bir hareketlilik beklediklerini kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2020-07-21 15:16:05

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