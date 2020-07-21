Ceyhan´da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceyhan´da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

DHA

Ceyhan´da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı


Şahin ÖZER/CEYHAN, (Adana), (DHA)ADANA´nın Ceyhan ilçesinde, sürücüsünün patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarına park ettiği hafif ticari araca, aynı yönden gelen başka bir hafif ticari araç çarptı. Kazada, 1 kişi ölürken, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Ceyhan-Osmaniye otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre M.A., 01 AYT 06 plakalı hafif ticari aracını, patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarına park etti. Bu sırada aynı yönden gelen H.İ. yönetimindeki 80 AAT 894 plakalı hafif ticari araç, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan H.İ. yönetimindeki araç, bariyerlere çarparak durdu. Kazada, aracının lastiğini değiştirmeye çalışan M.A. ve diğer sürücü H.İ. ağır yaralanırken, yolcu konumundaki Sabri Levent, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbar vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil ekipleri, H.İ. ve M.A´yı yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.
Kazanın olduğu yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Şahin ÖZER
2020-07-21 19:24:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ceyhan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Ceyhan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Adana adliyesindeki silahlı kavgaya 4 gözaltı
YEREL HABERLER Adana adliyesindeki silahlı kavgaya 4 gözaltı
"Örgüt Psikolojisi" eğitimi Sunar Sirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, çalışan memnuniyetini sağlayamayan şirketlerin müşteri memnuniyeti başarısı elde edemeyeceğini belirtti Doç. Dr. Asil Özdoğru: "Bir çalışan, işinin anlam ve önemine haiz olduğunda, çalıştığı kuruma aidiyeti daha fazla artar" "Bütün sorumluluk lidere ait anlayışı kolaya kaçmaktır, herkes taşın altına elini koymalıdır"
YEREL HABERLER "Örgüt Psikolojisi" eğitimi Sunar Sirketler Grubu ...
Adana'da bayram öncesi çarşıda yoğunluk arttı
YEREL HABERLER Adana'da bayram öncesi çarşıda yoğunluk arttı
Adana´da `pos´ çetesine operasyonda 25 gözaltı
YEREL HABERLER Adana´da `pos´ çetesine operasyonda 25 gözaltı
Adana’da pos tefecilerine operasyon: 25 gözaltı Operasyonda 355 bin 120 lira para ile ve çok sayıda pos cihazı, kredi kartı, slip, fatura koçanı ve senet ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana’da pos tefecilerine operasyon: 25 ...
Çukurova’ya yaşlılar için aşevi öğrenciler için kütüphane açılacak
YEREL HABERLER Çukurova’ya yaşlılar için aşevi öğrenciler için ...
Yüreğir'de çöp konteynerleri yenileniyor
YEREL HABERLER Yüreğir'de çöp konteynerleri yenileniyor
Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Adana’da kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı
Adliyedeki silahlı kavganın şüphelisi yakalandı Hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Adliyedeki silahlı kavganın şüphelisi ...
Kurbanlıkta kulak küpesine dikkat
YEREL HABERLER Kurbanlıkta kulak küpesine dikkat
Bıçkalanan büfecinin ağabeyi: Torbacılara engel olmak istediği için bıçaklandı
YEREL HABERLER Bıçkalanan büfecinin ağabeyi: Torbacılara engel olmak ...
Adana Adliyesi girişinde silahlı kavga; 3'ü çocuk 6 yaralı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Adana Adliyesi girişinde silahlı kavga; 3'ü çocuk 6 ...
Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı: 3'ü çocuk, 6 yaralı
YEREL HABERLER Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı: 3'ü çocuk, 6 ...
Adana Adliyesinde silahlı saldırı: 6 yaralı (2) Motosikletli bir kişinin adliye binasının pencereden içeriye ateş açması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Adana Adliyesinde silahlı saldırı: 6 yaralı ...
Adana'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
AOSB Akademi’de, KOSGEB’in KOBİ destekleri anlatıldı
YEREL HABERLER AOSB Akademi’de, KOSGEB’in KOBİ destekleri anlatıldı
Adana Adliyesinde silahlı kavga: 5 yaralı Yaralı yakınlarından bazıları sinir krizi geçirip bayıldı
YEREL HABERLER Adana Adliyesinde silahlı kavga: 5 yaralı Yaralı ...
Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, göreve başladı
YEREL HABERLER Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, göreve ...
Kas hastası Sami Can, iyileşip üniversiteye gitmek istiyor
YEREL HABERLER Kas hastası Sami Can, iyileşip üniversiteye gitmek ...
Korona virüs kurbanlık satışlarını etkiledi Adana’da kurban pazarları bomboş kaldı Satıcılardan vatandaşa uyarı: "Fiyatlar düşecek diye beklemeyin"
YEREL HABERLER Korona virüs kurbanlık satışlarını etkiledi Adana’da ...
Dayısının sokakta kurşun yağdırdığı genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Dayısının sokakta kurşun yağdırdığı genç ağır ...
Dayısı tarafından tabancayla vurulan genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Dayısı tarafından tabancayla vurulan genç ağır ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X