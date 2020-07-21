Ceyhan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde aracının patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarına park ettiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.



Kaza, CeyhanOsmaniye otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, M.A. 01 AYT 06 plakalı hafif ticari aracını, patlayan lastiğini değiştirmek için yol kenarına park etti. Bu sırada aynı yönden gelen H.İ. yönetimindeki 80 AAT 894 plakalı hafif ticari araç, park halindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan H.İ. yönetimindeki araç, bariyerlere çarparak durdu. Kazada, aracının lastiğini değiştirmeye çalışan M.A. ve diğer sürücü H.İ. ağır yaralanırken, yolcu konumundaki Sabri Levent, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbar vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil ekipleri, H.İ. ve M.A´yı yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazanın olduğu yolda trafik kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.