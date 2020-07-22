Çakmaklıktan çıkan yangında otomobil küle döndü Adana’da seyir halindeki otomobilin çakmaklığından çıkan yangın sonucunda araç kullanılamaz hale geldi

Adana’da seyir halindeki araç içerisinde bulunan çakmaklıktan çıkan yangında bir otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ramazan Gürbüz idaresinde 01 UZ 219 plakalı otomobil seyir halindeyken bir anda alevler yükseldi. Sürücü Ramazan Gürbüz aracı durdurarak aşağı inip yangını itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay mahalline gelen itfaiye ekipleri yanan aracı kısa sürede söndürürken otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri araçta yaptığı ilk incelemede yangının çakmaklıktan çıktığını belirledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.