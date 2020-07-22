Ceyhan’da park ve bahçeler temizleniyor

Ceyhan Belediyesi park, bahçe, yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Ceyhan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlükleri, Ceyhan genelinde ortaya çıkan çim ve yabani otların temizliği için çalışmalarına devam ediyor. Park ve bahçelerde çalışan ekipler budama çalışmaları ile ağaçların sağlıklı kalması sağlanıyor.

Çevreye önem verdiklerini belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Park, bahçe, kaldırımlar ve refüjlerde çim biçme ile yabani otların temizliklerini aralıksız sürdürüyoruz. Belirlediğimiz program dahilinde ekiplerimiz tüm mahallelerimizde park ve bahçelerin yanı sıra, vatandaşlarımızın taleplerini değerlendirmeye alarak yabani otların oluştuğu bölgelerde çevre düzenlemesi yapıyorlar. Ceyhan'ımızın çehresini güzelleştiriyor, hemşerilerimizin yaşam alanlarını temiz ve bakımlı olması için özen gösteriyoruz" dedi.

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