Demiryolu iş aracının çarptığı kişi, yaralandı

Nuri PİR/ADANA, (DHA)ADANA'da raylardan karşıya geçmeye çalışan kişi, demiryolu iş aracının çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi açıklanmayan bir kişi, tren raylarından karşıya geçmeye çalışırken, demiryolu iş aracının çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralanın durumunun ağır olduğu bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Yüreğir Nuri PİR
2020-07-22 22:53:19
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