Komşular arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, husumetli iki komşu aile arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Tunç (28) yaşamını yitirdi, olay sırasında sokakta bulunan Abdul Ferit Özer (73) ise yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13077 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Halil G. (55) ile Hüseyin Tunç arasında sokak ortasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İki tarafın silahla birbirlerine ateş açması sonucu Tunç göğsüne isabet eden saçmalarla yaralandı. Olay sırasında sokakta bulunan Abdul Ferit Özer de saçmaların hedefi oldu. Yaralılar Tunç ve Özer, vatandaşlarca yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Yarası hafif olan Özer, başka bir hastaneye sevk edilirken, Tunç ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan cinayet şüphelisi Halil G.'nin de olay sırasında yaralandığı ve bu şekilde kaçtığı öne sürüldü.

Cinayet şüphelisi Halil G.'yi yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Gökhan KESKİNCİ

2020-07-23 01:54:07



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