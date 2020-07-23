Takla atan otomobildeki Buğrahan öldü, babası yaralandı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu Uzman Çavuş Yusuf İyidoğan yaralandı, 7 yaşındaki oğlu Buğrahan ise hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde D-400 yolunda meydana geldi. Tunceli'de görevli Uzman Çavuş Yusuf İyidoğan yönetimindeki 35 AV 1870 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde küçük Buğrahan'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, baba Yusuf İyidoğan ise ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Küçük çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Ceyhan Ceyhun ÖZER
2020-07-23 02:33:59
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