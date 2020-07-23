İki kişinin yaralandığı bir kişinin öldüğü kavganın nişan atma meselesi yüzünden olduğu ortaya çıktı

Adana’da bir kişinin öldüğü iki kişinin yaralandığı silahlı kavganın nişan atma meselesi yüzünden çıktığı ileri sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13077 sokak içerisinde oturan birbirlerine komşu olan Hüseyin Tunç (28) ve Halil G. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşerek şahıslar birbirlerini vururken olayla alakası olmayan bir kişi de yaralanmıştı. Hüseyin Tunç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Halil G. ise Adana Şehir Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.

Kavga nişan atma yüzünden çıkmış

İddiaya göre, Hüseyin Tunç’un, Halil G.’in kızıyla nişanlı olduğu öğrenildi. İki aile arasında anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışma sonucunda Hüseyin Tunç ve ismi öğrenilemeyen kadın nişanı attı. 23 Temmuz Perşembe gecesi yaşanan silahlı kavganın çıkma nedeninin ise nişan atma olayından kaynaklı olduğu ileri sürüldü.

Kavganın olduğu mahalleye özel harekat timleri sevk edildi

Halil Tunç’un ölümünün ardından yakınlarının, Halil G.’nin evine zarar vermeye gideceği yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisi sevk edildi. Mahalle içerisinde uzun namlulu silahlarla ve çevik yelek giyerek polis yoğun güvenlik önlemi aldı. Halil G’nin ailesine zarar verilmemesi için evden tahliye etti.

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