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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Pozantı Kongresi için geliyor

İHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Pozantı Kongresi için geliyor

Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak katıldığı Pozantı Kongresi, 100 yıl sonra aynı gün ve aynı yerde yeniden canlandırılacak. Pozantı Kongresi kutlama etkinliğine TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop katılacak.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temel taşlarından biri olarak değerlendirilen Pozantı Kongresi’nin 100’üncü yıldönümü 5 Ağustos’ta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Mustafa Kemal Atatürk, dönemin Savunma Bakanı Fevzi Çakmak, bölge milletvekilleri ve kanaat önderlerinin katıldığı Pozantı Kongresi’nde verilen mesajların unutturulmaması gerektiğini belirterek, "Pozantı Kongresi’nin 100’üncü yılını günün önemine yakışacak etkinliklerle kutlayacağız. Bu etkinlikte TBMM Başkanımız Mustafa Şentop’u ağırlamaktan büyük onur duyacağız" dedi.
Adana Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu’nun aldığı randevu çerçevesinde Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç ve Ahmet Zenbilci ile birlikte TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’u makamında ziyaret eden Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, "100 yıl önce olduğu gibi buharlı trenden inecek tiyatro sanatçılarının canlandıracağı Atatürk’ü, Fevzi Çakmak’ı ve heyeti karşılayacağız. Pozantı Kongresi’nin öneminin anlatılacağı konferans ve senfoniyle Türküler dinleyeceğimiz konserimiz olacak. Anlamlı ve dolu dolu bir gün geçireceğiz. Meclis Başkanımızı tam 100 yıl sonra Pozantı Kongresi’nin yapıldığı ulu çınarın altında ağırlayacağız. Bu etkinlik dizisinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Tarihin tozlu raflarda kalan bir değerini gün yüzüne çıkarıyoruz" diye konuştu.

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