Yöresel kıyafetli kadınlara spor eğitimi Adana'da spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen ücretsiz spor eğitimine katılan “şalvarlı, yağlıklı teyzeler” renkli görüntüler oluşturdu

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Kozan ilçesinde deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen ücretsiz spor eğitimine katılan “şalvarlı, yağlıklı teyzeler” renkli görüntüler oluşturdu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesindeki spor eğitmenleri Kozan Atatürk Parkı’nda ücretsiz spor eğitimi veriyor. Hafta içi sabah 07.00 09.00 ve akşam 18.00 20.00 arasında gerçekleşen spor eğitimine katılan kadınlar, eğitmenlerin bir dediğini iki etmeyerek, sağlıklı ve zinde kalmaya çalışıyor.

7 den 70’e her yaştan vatandaşın bir araya geldiği spor eğitiminde sakatlıklara karşı bilinçlendirme, ısınma ve germe hareketleri, kültürfizik hareketleri ile parklardaki spor aletlerini en verimli biçimde kullanılması konularında da bilgi veriliyor. Yöresel giysiler olan yağlık ve şalvarlarıyla haftanın beş günü spor eğitimine katıldıklarını söyleyen kadınlar, “Daha önce böyle bir imkanımız yoktu. İlk defa bu yıl böyle bir eğitim ve etkinlik görüyoruz. Bu imkanı bize sağladığı için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar’a teşekkür ederiz” dediler.

Yaklaşık bir aydır spora katıldığını söyleyen Zübeyde Avşar, spor eğitiminin faydasını gördüğünü dile getirerek Kozanlı kadınları spora davet etti.

Pandemiden önce spor eğitimine başladıklarını fakat pandemi döneminde ara verdiklerini söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi spor eğitmeni Şefik Musa Delibaş ise, "Etkinliklerimize Kozan’da vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Katılımcılar arasında 10 yaşında olan da var 60 yaşında olan da var. 7’den 70’e herkesi spora davet ediyoruz" dedi.

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