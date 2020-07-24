Kozan'da çöp konteynerlerine bakım ve onarım

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Adana'nın Kozan ilçesinde, belediye meclisi yenisinin alınmasını onaylamayınca eskimiş yıpranmış çöp konteynerleri bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Kozan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıpranan ve hasar gören çöp konteynerlerini onarıyor, çöp araçlarını tamir ediyor. Bakım ve onarımdan geçirilen çöp konteynerleri dezenfekte edilerek halkın hizmetine sunuluyor.

Kozan Belediyesi Başkan Yardımcısı Arif Dağlı, "Sağlıklı, temiz ve yaşanabilir bir Kozan için ekiplerimizin rutin çalışmaları devam ederken, kötü koku ve görüntüleri önlemek, hijyenik şartları muhafaza edebilmek amacıyla konteynerlerimizi de tek tek elden geçiriyoruz. Tamir ve dezenfeksiyonlarını yaparak vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz" dedi.

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