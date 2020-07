Murat Sancak’ı mahrumiyet cezası durduramıyor Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Vinç, apartman, helikopter ve balon var"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçları uçan balondan bile izleyebileceğini söyleyerek, "Vinç var, apartman var, helikopter var, balon var. Her yerden seyrederiz" dedi.

10 Ekim 2019 tarihinde 421 gün hak mahrumiyeti cezası alan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, maçları stadyumda izleyemiyor. Ancak Başkan Sancak, Adana’daki maçları stadyumun yanındaki apartmandan deplasman maçlarını ise imkanlarını kullanarak seyrediyor.

TFF 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Ümraniyespor'a konuk olan mavilacivertli ekipte Başkan Sancak, cezası nedeniyle mücadeleyi saha kenarında vinçten izledi. Bu hareket çok konuşulurken Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, bugün sosyal medya hesabından açıklama yapıp maçı her yerden seyredebileceğini söyledi.

Başkan Sancak’ın paylaşımı şu şekilde:



"Vinç var, apartman var, helikopter var, balon var. Her yerden seyrederiz. Teknik heyet ve futbolcularımda (evlatlarım, kardeşlerim) üzerilerine düşenden çok fazlasını yapacaklarını biliyorum. Şimdi daha çok istiyorum o süper denen lige çıkmak. Allah yar ve yardımcımız olsun."

