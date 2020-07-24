Traktör uçurumdan yuvarlandı, 1 kişi hayatını kaybetti

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Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkan traktör, uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kozan’a bağlı Marangeçili mahallesinde meydana gelen kazada, 01 ACG 279 Serdar Mehmetçeoğlu (45) yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Traktörün altında kalan Serdar Mehmetçeoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine giden Cankur ve 122 Sağlık ekipleri Mehmetçeoğlu’nun cansız bedeni ulaşırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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