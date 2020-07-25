Adana'da 3 bin polis ile hava destekli 'huzur ve güven' uygulaması

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da, 2 bin 879 polisin katıldığı, hava destekli 'huzur ve güven' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda il genelinde huzur ve güven uygulaması yapıldı. 2 bin 879 polisin görev aldığı uygulamaya helikopter ve drone ile havadan da destek verildi. Sabit nokta ve umuma açık yer denetimleri şeklinde gerçekleştirilen uygulamada, özel eğitimli köpeklerle arama yapıldı. 18 bin 487 kişinin GBT sorgulamasını yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 45 şüpheliyi yakaladı. Arama ve evrak kontrolü yapılan 10 bin 294 araçtan 18'i trafikten men edildi, 1 adet çalıntı motosiklet ile 2 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi. Ekipler, toplamda 247 araca 175 bin 524 TL ceza kesti. Umuma açık 105 iş yerini denetleneyen ekipler, 9 işletmeye idari işlem yaptı. Öte yandan 12 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi gereğince tutanak tanzim edildi. Uygulama genelinde, 3 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği ile silahlara ait mühimmat, 2 adet kesici ve delici alet ve 15,81 gram esrar ele geçirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2020-07-25 01:03:45



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