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Veterinerler Odası Başkanı'ndan 'hileli kurban' açıklaması

DHA

Veterinerler Odası Başkanı'ndan 'hileli kurban' açıklaması


Can ÇELİKÇağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kurbanlık alırken özellikle veteriner hekim kontrolünden geçmiş hayvanları tercih etmeleri konusunda vatandaşları uyardı. Köse, kurbanlıklarda hile yapıldığına dair halk arasında yanlış bilgilerin dolaştığını ve insanların boş yere korkutulduğunu kaydetti.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Adana´da kurbanlık pazarlarında son hazırlıklar tamamlanırken, birçok kurban satıcısı da hayvanlarını satışa sundu. Bazı vatandaşlar ise şimdiden kurbanlık almak için pazarların yolunu tuttu. Akıllarında 'İyi kurbanlık hayvan nasıl seçilir?' sorusu olan vatandaşlara seslenen Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, ilk olarak herkesi kurbanlık pazarlarında sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Köse, kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi gereken en önemli şeyin hayvanın veteriner hekim kontrolünden geçip geçmediğinin bilinmesi olduğunu belirtti. Veteriner hekim raporu olmadan satış yapan satıcılardan kurbanlık alınmaması gerektiğini dile getiren Köse, vatandaşların kontrolden geçen her hayvanı gönül rahatlığıyla alabileceğini belirtti.
'UZUVLARININ EKSİK OLMAMASI GEREKİR'
Kurbanlık pazarında satılan hayvanları inceleyen Köse, kent dışından gelen kurbanlıkların veteriner hekim onaylı sağlık raporunun, kent içinden gelen kurbanlıkların ise hayvan nakil belgesinin olması gerektiğini söyledi. Kurbanlık satın alanların hayvanın numarasını alarak Tarım ve Orman Bakanlığı´nın internet sitesi üzerinden kurbanlığın geçmişte vurulduğu aşılara ve yaşına bakabileceğini hatırlatan Köse, "Hayvanın belgeleri var ise kontrolden geçmiş demektir. Vatandaşımızın dikkat etmesi gereken husus ise kurbanlık hayvanın uzuvlarının eksik olmamasıdır. Tüyleri parlak mı? Gözlerinde bir körlük, boynuzlarında kırık, kulaklarında kesik ve küpe var mı? Bunlara dikkat etmeleri yeterlidir" dedi.
'HİLE VAR DİYE DÜŞÜNMESİNLER'
Kurbanlıklarda hile yapıldığına dair halk arasında yanlış bilgilerin dolaştığını ve insanların boş yere korkutulduğunu söyleyen Köse, eskiden bazı satıcıların yaptığı hilelerin tüm satıcılara mal edilmemesi gerektiğini kaydetti. Köse, "Hayvanlara hormon yapıyorlar, kilogramı artsın diye tuz yalatıp su içiriyorlar' gibi şeyler doğru değildir. Siz de gördünüz, her satıcımız hayvanlarını düzgün bir şekilde yemle besliyor. Zaten bu tip durumlar veteriner hekim kontrolünde tespit edilir ve anında yaptırım uygulanır" diye konuştu.
Kurbanlık almaya geldiğini söyleyen Hanife Yılmaz ise hayvan seçerken tüylerinin düz olmasına dikkat ettiğini çünkü düz tüylü kurbanlıklardan daha çok et çıkacağını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİKÇağlar ÖZTÜRK
2020-07-25 10:26:13

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