Bakan Soylu, Adana'daki güvenlik toplantısına başkanlık yaptı

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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde geldiği Adana'da, valilikte düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı. Bakan Soylu başkanlığında, basına kapalı yapılan toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcıları Mehmet Ersoy ve Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Adana Valisi Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Doğan İnce ile protokol üyeleri katıldı.

Bakan Soylu'nun toplantının ardından Mersin'de yapılavak güvenlik toplantısına geçeceği öğrenildi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Çağlar ÖZTÜRK

2020-07-25 12:09:31



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