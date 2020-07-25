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Adana´da termometreler 43 dereceyi gösterdi, vatandaş sulama kanalında serinledi

DHA

Adana´da termometreler 43 dereceyi gösterdi, vatandaş sulama kanalında serinledi


Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, termometreler 43 dereceyi gösterirken, bazı kişiler canlarını hiçe sayarak sulama kanalında serinliyor. Kanalda yüzen Abdullah Kılıç (42), baygınlık geçirme numarası yaparak, "Hava çok sıcak, bunaltıcı havalar var. Aman çocuklar dikkat edin, kalbim duracak" dedi.
Adana´da bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kentte, serinlemenin yollarını arayan bazı vatandaşlar parklardaki gölgelik alanlara sığınırken, bazı çocuklar ve gençler ise tehlikelere aldırış etmeden sulama kanallarında yüzdü. Gençlerin, her yıl onlarca kişinin boğulduğu sulama kanallarına atlarken yaptığı akrobatik hareketler dikkat çekti. Başka bir vatandaş ise sıcaktan bunalan köpeğini serinlemesi için sulama kanalına soktu.
BAYILMA NUMARASI YAPTI
Sulama kanalında yüzen Abdullah Kılıç (42), bayılma numarası yaparak, "Hava çok sıcak, bunaltıcı havalar var. Aman çocuklar dikkat edin, kalbim duracak. Adana yanıyor. Kanala girip yüzüyorum, ne yapayım" diye konuştu.
AKINTILI SUDA KİMSE BOĞULMAZ
Kanalda yüzen gençlerden Hakan Ormanoğlu (13) ise, "Hava çok sıcak. Serinlemek için kanala gelerek yüzüyoruz. Durgun su daha tehlikelidir ama burada akıntı var. Akıntılı suda kimse boğulmaz. Ben daha önce boğulma tehlikesi geçirmedim. Çok kişiyi de kurtardım" dedi.
Serinlemek için dinlenme parkına gelen Zeki Yaman da Adana´da havanın çok sıcak olduğunu belirterek, yüksek nem nedeniyle gölgede bile sıcakladıklarını, nefes alamadıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-07-25 12:59:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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