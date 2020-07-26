Tufanbeyli’de vakalar arttı, kaymakam uyardı Kaymakam Ömer Sevgili: "1 aylık karantina sürecini beraber yaşadık. Tekrar aynı süreci yaşamamak için lütfen dikkatli olalım"

Adana'nın Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, ilçede korona virüs vakasının arttığına dikkat çekerek, vatandaşlardan tedbirlere daha sıkı uymalarını istedi.

Kaymakam Sevgili yaptığı yazılı açıklamada, “Kıymetli Tufanbeylili hemşehrilerim benim için çok kıymetli olduğunuzu biliyorsunuz. Yaptığımız uyarılar, aldığımız tedbirler sizlerin sağlığı ve faydası içindir. Bildiğiniz üzere ilçemizde Covid19'dan dolayı 1 aylık karantina sürecini beraber yaşadık. O sürecin ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Tekrar aynı süreci yaşamamak için lütfen dikkatli olalım" dedi.

İlçede Covid19 vaka sayılarının tekrar artmaya başladığına ve bu sayının son günlerde dikkat çekecek seviyeye ulaştığına işaret eden Kaymakam Sevgili, "Ailenizin ve kendimizin sağlığı için düğünlerde sosyal mesafeyi koruyarak, düğünlerde bulunacağınız süreyi en düşük seviyede tutun. İlçemizdeki düğünlerde belirlenen kurallara riayet edelim. Evlenecek çiftlerimizin mutluluğu gibi kendimizin, ailemizin, sevdiklerinizin ve ilçemizin mutluluğunu da düşünmemiz gerekir. Bayramda toplu organizasyonlarımızı iptal edelim, ev ev bayramlaşmaya gitmeyelim. Maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim” ifadelerini kullandı.

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