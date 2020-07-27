Adana Demirspor - Bursaspor: 4-1



Adana Demirspor, finalde Fatih Karagümrük ile karşılaşacakRüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA) - STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdin Sezertam (xx), Serkan Çimen (xx),

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş (xx)Mitrovic (xx) Mehmet Uslu ( xx), Tarık (xx)(Dk. 73 Adil (x), Rassoul (xxx), Tevfik (xx), Sinan (xx)(Dk. 88 Hamidou (?), Hasan (xx), Erkan (xxx), Volkan (xx)(Dk. 76 Berk (xx), Pa Dibba (xx)(Dk. 76 Mehmet Akyüz (xx)

BURSASPOR: Çağlar (x)Tayfur (x), Diarra (xx), Anıl (x), Kerem (x)(Dk. 80 Recep (?), Shehu (xx), Burak Altıparmak (x), Traore (xx), Burak Kapacak (x)(Dk. 80 Selezynov (?)(Dk. 90+10 Ali (?), Serdar (xx), Kubilay (x)

GOLLER: Dk. 57 Erkan Zengin (pen.), Dk. 78 Rassoul, Dk. 90+7 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor), Dk. 90+12 Serdar (pen.)

SARI KARTLAR: Diarra (Bursaspor)TFF 1´inci Lig Play-Off Yarı Final rövanş karşılaşmasında Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Bursaspor´u 4-1 mağlup ederek finale yükseldi. Adana Demirspor, perşembe günü oynanacak final maçında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

9´uncu dakikada sağ kanattan atağa kalkan Adana Demirspor´da Erkan´ın pasında topla buluşan Pa Dibba sert bir şut çıkardı ancak kaleci Çağlar topun sahibi oldu.

25´inci dakikada sağ çaprazdan serbest vuruş kullanan Bursaspor´da Diarra´nın şutunda kaleci Kurtuluş topu kornere çeldi.

54´üncü dakikada Bursaspor´un ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde top Diarra´nın eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu `VAR´ kontrolü sonrası Adana Demirspor lehine penaltı verdi.

57´nci dakikada Adana Demirspor´da penaltı vuruşunu kullanan Erkan, topu Bursaspor ağlarına gönderdi. 1-0

66´ncı dakikada sağ kanattan atak geliştiren Adana Demirspor´da Erkan, ceza sahası içerisine ortasında topla buluşan Pa Dibba şutunu çekti ancak kaleci Çağlar, topun sahibi oldu.

78´inci dakikada Adana Demirspor´da kontra atakta orta sahadaki karambolde topu alan Rassoul topu ceza sahasına kadar sürerek meşin yuvarlağı Bursaspor kalesine gönderdi. 2-0

89´uncu dakikada Adana Demirspor´da orta sahada topu kazanan Berk, rakiplerini çalımlayarak rakip ceza sahasına sokuldu. Berk´in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar´ın üzerinden ağlarla buluştu. 3-0

90+7'nci dakikada Adana Demirspor'un orta sahada kazandığı topla kalktığı atakta Erkan, topu Mehmet Akyüz'e gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Akyüz, düzgün bir vuruşla farkı 4'e çıkardı. 4-0

90+12'nci dakikada penaltı kazanan Bursaspor'da topun başına geçen Serdar, meşin yuvarlağı Adana Demirspor ağlarına gönderdi.

Adana Demirspor, 4-1´lik galibiyetle adını finale yazdırdı.DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR

2020-07-26 23:19:06



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