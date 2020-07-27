Adana Demirsporlu taraftarların final coşkusu

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor'un Bursaspor'u eleyerek finale çıkması kentte büyük sevinç yarattı. Mavi-lacivertli taraftarlar coşkuyla finali kutladı.

25 yıllık Süper Lig hasretini bitirmek isteyen Adana Demirspor, 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde 0-0'ın rövanşında ağırladığı Bursaspor'u 4-1 yenerek adını finale yazdırdı. Adana Demirspor'un finale çıkması kentte büyük coşku yaşattı. Maçın son dakikalarına doğru caddelere çıkan Demirspor taraftarları, kentin birçok noktasında kutlama yaptı. Mavi-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarak tazahüratlar yaptı. Araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar kentte turu atıp, büyük sevinç yaşadı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kutlamalardan görüntüler

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DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2020-07-27 09:18:11



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