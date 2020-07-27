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Cinayet ve gasp failleri Adana polisinden kaçamıyor Adana’da son iki buçuk yılda meydana gelen 113 cinayet ile 515 gasp olayının bütün failleri tek tek yakalandı

İHA

Adana'da son iki buçuk yılda meydana gelen 113 cinayet ile 515 gasp olayının bütün failleri tek tek yakalandı.

Cinayet ve gasp failleri Adana polisinden kaçamıyor Adana’da son iki buçuk yılda meydana gelen 113 cinayet ile 515 gasp olayının bütün failleri tek tek yakalandı

Adana’da son iki buçuk yılda meydana gelen 113 cinayet ile 515 gasp olayının bütün failleri tek tek yakalandı.
Adana’da son iki buçuk yıl içinde özellikle cinayet olaylarında yüzde 50 düşüş meydana geldi.
Polis mıntıkasında 2017 yılında yaklaşık 70 cinayet olayı meydana gelip birkaç olay da faili meçhul kalırken, 20182019 yılında 46’şar, 2020 yılının ilk ayında ise 21 faili belli cinayet gerçekleşti. Dedektifler, yaşanan bu cinayetlerin faillerinin hepsini yakaladı. Gasp olaylarında da geçmiş yıllara oranla bir düşüş yaşanırken, 2018 yılında 220 faili belli, 2019 yılında 198 faili belli, 2020 yılında ise 97 faili belli gasp olayı gerçekleşti. Son 2.5 yılda faili meçhul hiçbir gasp olayı gerçekleşmedi.
Son iki buçuk yıl içinde gerçekleşen 113 cinayet olayının faili olduğu tespit edilen 361 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. İki buçuk yıl içinde gerçekleşen 515 gasp olayının faili olduğu tespit edilen 942 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
Cinayet dedektiflerinin iki buçuk yıl içinde çözdüğü bazı cinayet olayları ise şöyle:
3 Ağustos 2018 tarihinde Gülpınar Mahallesi Meydan Caddesi üzerinden Hacettepeliler Tıp Merkezi’ne intikal ettirilen ve burada ölen Suriye vatandaşı bir erkek şahsın, göğüs kalp üstünde kesici alet izi olduğu görülmüş, olay yerinde iki adet bıçak ele geçirilmiş. Yapılan çalışmalarda Suriyeli şahıslarla Irak Türkmeni şahıslar arasında meydana gelen kavga sonucunda olayın gerçekleştiği anlaşıldı, yapılan takip sonucunda il merkezinde 3, Kozan’da 4 olmak üzere 7 şüpheli yakalanıp tutuklandı.
31 Ağustos 2018 tarihinde Mıdık Mahallesi 11171 Sokak’ta set üzerinde bulunan portakal bahçesinde toprağa gömülü olarak bulunan erkek cesedi üzerinde yapılan incelemede; şahsın kimliği ivedilikle tespit edilmiş, olayın faili meçhul şüphelileri tek tek tespit edilmiş ve 3 şüpheli çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanırken, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
15 Eylül 2018 tarihinde Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi’nde faaliyet gösteren kahvene önünde 2 erkek şahsın silahla öldürülmesi olayıyla ilgili yapılan çalışmalarda olaya karıştığı tespit edilen şüpheliler suç aletiyle yakalanmış, bir kişi tutuklanırken, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
7 Aralık 2018 tarihinde Belediyeevleri Mahallesi Çukurova Belediyesi içerisinde 2 şahsın ateşli silahla öldürülmesi, bir şahsın yaralanması olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen bir şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı.
7 Nisan 2019’da Sümer Mahallesi'nde 3 şahsın ateşli silahla öldürülmesi, bir kişinin yaralanması olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmada bir kişi, olayda kullandığı silahla yakalanıp, ‘eşe ve kayın hısımlarına karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklandı.

Gasp büro dedektiflerinin çözdüğü bazı olayları ise şunlar oluşturdu:
28 Ocak 2019’da bir bankanın Seyhan Şubesinden banka görevlisinin bıçakla tehdit edilerek, 100 bin lira parayı yağmalamak isteyen şüpheli, olayda kullanmış olduğu ekmek bıçağıyla ve bankadan aldığı 100 bin lirayla birlikte yakalanarak tutuklandı.
25 Haziran 2019’da Yüreğir’e bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren bankalara ait para transferini yapan bir güvenlik firmasında 4 milyon 795 bin euro paranın çalınması olayıyla ilgili olarak, 47 şüpheli gözaltına alınmış, bunların 33’ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 14’ü tutuklandı. Şüphelilerden 73 bin euro, 367 bin 290 lira, 10 bin liralık çek ve 81 bin 860 lira değerinde de altın bulunarak adli mercilere teslim edildi.
28 Şubat 2020 tarihinde Fatih Mahallesi 73189 Sokak’ta Ozan Kantacı isimli şahsın, yüzleri maskeli silahlı 3 kişi tarafından 200 bin lira parasının yağma edilmesiyle ilgili olarak, 4 kişi 56 bin lira parayla yakalanıp, tutuklandı.
22 Mayıs 2020 tarihinde Yüreğir’e bağlı Akdam Mahallesi'nde Erkan Er’e ait çiftlikte çalışanların silahla tehdit edilerek, 2 adet traktör, 2 bin 200 litre mazot, bin ton zirai ilaç, 2 adet ilaçlama makinesi, 2 bin 450 lira ve 2 adet cep telefonunun yağma edilmesi olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalarda; çiftlikte yağma edilen 2 traktör, 2 ilaçlama makinesi, mazot ve zirai ilaçlar bulunup sahibine teslim edilmiş, 2 kişi şahıstan biri tutuklanıp, biri de ‘ev hapsi cezası’ aldı.

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