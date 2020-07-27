Adana´da 100 bin lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da polisin iki farklı adrese yaptığı baskında, piyasa değeri yaklaşık 100 bin lira olan gümrük kaçağı cinsel içerikli madde, kozmetik malzemesi ve tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Çukurova ve Seyhan ilçelerinde, iki farklı adreste gümrük kaçağı ürünler olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler iki adrese yaptığı baskında piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan gümrük kaçağı 5 bin 185 cinsel içerikli ürün ve madde, 2 bin 400 adet tütün sarma kağıdı, ve 2 bin kozmetik ürün kartuşu ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Polis soruşturmayı sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2020-07-27 10:09:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.