Seyhan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi çocuklara erken bayram kutlaması yaptırdı. Palyaçolu eğlenceyi çocukların ayağına götüren Seyhan Belediyesi bayramlık hediyeler dağıttı.

Mahallelere, süslenmiş özel arabalarla giden palyaço kıyafetli personel Barış Manço’nun “Bugün bayram erken kalkın çocuklar” şarkısı eşliğinde çocuklarla oyunlar oynadı. Çocuklara oyuncak hediyeler verilirken renkli görüntüler yaşandı. Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç’ın da bir bölümüne katıldığı çocuklara bayram ziyaretinde aileler, çocuklarına gösterilen ilgiden memnun oldu.



Çocuklara oyuncak ve bayramlık hediye edildi

Şimdiye kadar 26 mahallede çocuklara oyuncak dışında çeşitli hediyeler dağıtıldı. Başkan Yardımcısı Rukiye Çinkılıç, kız ve erkek çocuklarına bayramlık hediyelerini teslim etti. Eğlenceli zaman geçiren çocuklar, hediyeler için Seyhan Belediyesine teşekkür ettiler.

Pandemi nedeniyle personelin maskeli ve sosyal mesafeyi koruyarak gerçekleştirdiği erken bayram kutlaması ve hediye dağıtımı değişik mahallelerde arefe gününe kadar sürecek.

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