Başkan Kocaispir, bayram öncesi yetimleri sevindirdi Kocaispir: "Yüreğir'de ihtiyaç sahibi yavrularımıza karşı duyarlı olmaya devam edeceğiz"

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, topluma karşı sorumlulukları olduğunu ifade ederek, “Gece bir yetim aç yatıyorsa bunun sorumluluğunu üzerime alıyorum. Yüreğir'de hiç bir ihtiyaç sahibinin aç ve açıkta uyumayacağı bir şehir hayal ediyoruz” dedi.

Başkan Kocaispir ve eşi Raziye Kocaispir, Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte yetim çocuklara kıyafet yardımında bulundu.

Programda bir konuşma yapan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Yetim gülerse dünya güler. Bir yetimin sevindirilmesinin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunun hepimiz bilincindeyiz. Her şeyden önce bir yetim peygamberin ümmetiyiz. Yetimlerin öksüzlerin ihtiyaç sahiplerinin yüzünün gülmesi dünyanın gülmesidir. Belki de bir yetimin yüzünün gülmesi ile ayaktayız. Bu çocukların yüzünün gülmesi, Yüreğir’de 100 kilometre yol yapmaktan daha kıymetlidir benim için. Hayır ve iyiliğin olduğu her yerde olmak isteyen bir kardeşinizim. Yüreğir'de ihtiyaç sahibi olan herkese ulaşmanın bizim açımızdan bir zaruret olduğunun bilincindeyiz. Yüreğir yoksul bir ilçe. Biz Yüreğir’deki yoksul ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşalım diye toplum bizi görevlendirdi. Topluma karşı sorumluluğumuz var. Gece bir yetim aç yatıyorsa bunun sorumluluğunu üzerime alıyorum. Üzerimize de almalıyız. Bunun hiçbir mazereti yok. Yüreğir'de hiç bir ihtiyaç sahibinin aç ve açıkta uyumayacağı bir şehir hayal ediyoruz. Rabbimiz bizim bu niyetimizi biliyor, görüyor. Allah rızası için çalışan sivil toplum örgütlerimizle işbirliğimiz devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de Yüreğir'de ihtiyaç sahibi yavrularımıza karşı duyarlı olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İnsani Yardım Vakfı Adana Şube Başkanı Mahmut Eraslan, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e yardımları için teşekkür etti. Eraslan, ''Herkes güzele cennete taliptir. Peygamber efendimiz der ki; ‘bir yetimin bakımını üstlenen onu himayesine alan kişi ile cennette mesafemiz iki parmak mesafesindedir.’ Biz toplamda bin 200 çocuğu giydirmek üzere hedef koyduk. Allah razı olsun her zaman olduğu gibi Yüreğir Belediyesi bu kampanyaya ilk destek veren belediyemiz oldu. Bu vesile ile başkanıma ve eşine teşekkür ediyorum. Bu kardeşlerimize duyarlı davrandılar. Birlikte daha çok güzel işler yapacağız '' şeklinde konuştu.

Programda Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’e plaketini İnsani Yardım Vakfı Yardım Birimi Başkanı Osman Aydoğan takdim ederken, Raziye Kocaispir’e de plaketini Yardım Birimi Görevlisi Hayriye Acar takdim etti.

