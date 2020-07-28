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Adana’da ambulans ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Hatay’dan Adana’ya gelen ambulans tekrar dönüş yolundayken kaza yaptı

İHA

Adana'da hafif ticari araç ve ambulansın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Adana’da ambulans ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Hatay’dan Adana’ya gelen ambulans tekrar dönüş yolundayken kaza yaptı

Adana’da hafif ticari araç ve ambulansın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesi Sanayi Caddesi ve Süleyman Vahit Caddesi kesişiminde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlhami Yıldız yönetimindeki 01 AEU 65 plakalı hafif ticari araç ile Ayberk Vuran idaresindeki 31 AAE 812 plakalı ambulans çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans ve hafif ticari araç farklı yerlere savruldu.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif ticari araç içerisinde yolcu konumunda bulunan bir kişi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı
Trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrardan açıldı.
Ambulansın Hatay’dan Adana’ya hasta bıraktığı ve Hatay’a döndüğü sırada kaza yaptığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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