Yüreğir'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi

Yüreğir Belediyesi sınırları içerisinde 4 merkezde kurban satışı, 20 merkezde ise kesim alanı belirlendi.

Kesim noktalarında her türlü alt yapı ve belediye hizmetleri verildiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ''Kurban kesim alanlarında vatandaşlarımız hijyene ve sosyal mesafeye önem vermelidirler. Bunun için ekiplerimiz kurban kesim alanlarına özel çeşmeler yaparak monte ettiler. Bayram süresince de belediye hizmetleri aralıksız sürecektir” dedi.

Sokaklarda çirkin görüntülerin artık yaşanmaması için vatandaşların da daha duyarlı olması gerektiğini belirten Başkan Kocaispir, Yüreğir Belediyesi’nce belirlenen kurban kesim noktalarında her türlü önlemin alındığını söyledi.

Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Atilla Erdoğan'da kurban alırken vatandaşların dikkat etmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

"Öncelikle hayvanların kör, topal olmaması, boynuzlarının kırık olmaması gerekmektedir. Kulaklarında muhakkak küpe olmalıdır. Ağız, dil ve ağız çevresinde yara ve şişliklerin olmaması, ayak tırnaklarında yara olmamalıdır. Gözlerinde ve burnunda akıntı olmaması ve tüylerinin parlak olması gerekmektedir. Vatandaşlarımız şüphelendikleri hasta hayvanlar konusunda alo 174 hattını arayabileceklerdir” şeklinde konuştu.



Kursan satış yerleri:

S.Evler Mah. Mercimekler Petrol Karşısı

Kışla Mah. Ahmet Susar Kiremithane Gençlik ve Spor Kulübü yanı.

Yavuzlar Mahallesi Kazımbaşer Caddesi Mimar Sinan İlköğretim Okulu Yanı

Karacaoğlan Mahallesi Kiremithane Endüstri Meslek Lisesi Yanı



Kurban kesim yerleri:

S.Evler Mah. Mercimekler Petrol Karşısı

Kışla Mah. Ahmet Susar Kiremithane Gençlik ve Spor Kulübü yanı.

Yavuzlar Mahallesi Kazımbaşer Cadesi Mimar Sinan İlköğretim Okulu Yanı

Karacaoğlan Mahallesi Kiremithane Endüstri Meslek Lisesi Yanı

Kar Oto Yıkama Yenidoğan Mahallesi 2166 Sokak No 2

Doğankent Oto Yıkama Gazipaşa Mahallesi Doğankent Atatürk Cad. No:32

Orçun Oto Yıkama PTT Evleri Mahallesi Kozan Cad. No 581

İnan Oto Yıkama Kışla Mahallesi M. Özhan Bulvarı no 49/A

Alveroğlu Oto Yıkama Çamlıbel Mahallesi Zambak Cad. No:1

Civan Oto Yıkama Dadaloğlu Mah. 2557 Sk. No; 8

Yaman Oto Yıkama Levent Mah.Levent Cad. No:14/A

Arkadaş Oto Yıkama Sarıçam mah. 2469 Sokak No.8

Abay Oto Yıkama K.hane Mah. Kozan Cad. No;446/C

Fırat Oto Yıkama Dadaloğlu Mah. 2560 Sokak No; 48

Adana Balkan Türkleri Yard. Derneği Akıncılar Mah. 3972 Sok. No. 4/a

Efe Lastik ve Oto Yıkama PTT Evleri Mah. Mimoza Cad. No 100

Kılıç Oto Yıkama Kışla Mah. 4448 Sokak No; 32

Tarsus Eshabı Keyf Hayır Derneği: K.Karabekir Mah. Gül Hatmi Cad. No; 79

DR Oto Yıkama S. Eyyübi Mah. 3809 Sokak No; 24

Gül Oto Yıkama Karacaoğlan Mah. 3721 Sokak No: 4

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