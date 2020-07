Ceyhan Yeni Sanayi Sitesi’nin temeli atıldı

Ceyhan'da 50 bin metrekare alan üzerine kurulacak ve 1 buçuk yıl sonra hizmete girecek Ceyhan Yeni Sanayi Sitesinin‘in temeli atıldı.

Temel atma törenininde konuşan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, “Ceyhan’a istihdam konusunda faydası olacak her yatırımı destekleyeceğiz. Ceyhan artık şahlanmalı ve ileri gitmelidir. Bizler belediye olarak yatırımlar konusunda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız ve yapacağız. Bizler bu göreve gelirken söz verdik, geriye giden Ceyhan’ı ileriye taşımak için. Ceyhan Yeni Sanayi Sitesinin temelini bugün atıyoruz ve inşallah 1 buçuk yıl sonrada açılışını yapacağız. Temel atmasını gerçekleştirdiğimiz bu sitenin yapımında emeği geçen başta kooperatif yönetimine ve kurumlara teşekkürler ediyor, Ceyhan’ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz ise, "Bu yatırımın planlanmasına vesile olan, bugünlere getiren her kimin emeği varsa hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kim Ceyhan için güzel iş yaparsa biz yanındayız başımız üstünde yeri vardır. Allah bu tesislerin bu iş yerlerinin bitmesini ve açılışını yapmasını da hepimize gösterir inşallah. Hem Ceyhanımıza hem buradan yararlanacak olan Ceyhanlılarımıza, iş adamlarımıza ve sanayicilerimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.



Bine yakın istihdam

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da bir önceki belediye Başkanı Kadir Aydar’a 10 yıldır yapılmayan hizmetleri yaptığı için ve yatırımların önünü açtığı için teşekkür etti. Karalar, “Adana'nın en güzide ilçelerinden bir tanesi olan Ceyhan’da bir işletmenin temelinin atılıyor olması ve buranın istihdam saklayacak olması bizi ziyadesiyle mutlu ve memnun ediyor. Türkiye'nin en büyük ihtiyaçlarından biriside budur. Türkiye’nin ciddi istihdam problemi var. Burada 192 işletme var. Her bir işletmede 5 insan çalışırsa demek ki 192 işletmecinin yanında bine yakın insanda istihdam olanağına kavuşacak” ifadelerini kullandı.



Ceyhan'ın önünü açtı

Ceyhan’a 5 milyar dolarlık yatırım yapılacağını da aktaran Başkan Karalar, “Biliyorsunuz enerji ihtisas bölgesi, termik santraller yapılıyor. Çok yakın gelecekte Ceyhan’a 4 milyarlık, hatta 5 milyar dolarlık yatırım yapılacak. Bu yatırımlar Ceyhan'ın çehresini değiştirecek. Burada yok kendisi ama ben bundan önceki belediye başkanıma da Kadir'e de teşekkür etmek istiyorum çok önemli bir yatırım önünü açtı. 10 yıldır Ceyhan Belediyesinin çözmesi gereken bir işi çözmediler, çünkü Ceyhan Belediyesi ekonomik olarak bir şeyler kaybedecekti. Bundan önceki valimiz benden rica etti, bende gece saat 12.00’de Başkan Kadir Aydar’ı aradım. Kadir belki 100 dönüm 130 dönüm üç, beş kuruş para kaybedeceksiniz ama bu yatırım Ceyhan'ın geleceği açısından son derece önemli bunu hallet dedim, ikiletmedi ve halletti. Aslında hallettiği iş Ceyhan'ın ileriye gidişiydi, Ceyhan'ın önünü açan bir girişimdi” şeklinde konuştu.

Törene, siyasi parti temsilcileri, meslek odalarının başkan ve yöneticileri, kooperatif üyeleri ve çok sayıda konuk katıldı. Konuşmaların ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.

