İdeal Kurban Bayramı tabağında 150-200 gram et olmalı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Esma Aydemir, ideal Kurban Bayramı tabağında 150200 gram ızgara et ile bol yeşillik ve ayran olmasını önerdi.

Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı için vatandaşlar hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Kalp damar rahatsızlıkları bulunan kişiler ve sağlıklı vatandaşlar şimdi eti en sağlıklı şekilde nasıl tüketeceklerini merak ediyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Esma Aydemir, etin kavurma ve kızartma yerine ızgara ya da haşlama olarak tüketilmesi gerektiğini belirterek, “Günlük 150200 gramı geçilmemesi haftalık et tüketimi açısından çok daha iyi olacaktır. Fazlasının tüketilmesi halinde hazımsızlık ve şişkinlik problemiyle karşılaşılabilir. İdeal bir tabak için 150200 gram ızgara et yanında aynı ölçüde bir salata ve ayranın olması sağlıklı olacaktır” dedi.



“1 dilim ekmek ve 2 buçuk litre su tüketin"

Kalp damar rahatsızlıkları olan kişilerin tüketeceği et miktarının 150 gramdan fazla olmaması, iç organ etlerini ve kuyruk yağını çok fazla tüketmemesi gerektiğini vurgulayan Aydemir, “Ekmek tüketiminde bir avuç içini geçmeyecek kadar pide tüketimi olabilir ama bu kişiden kişiye değişir. İdeal ölçü 1 veya 2 dilimdir. Bunun yanında kırmızı et tüketimi kandaki üreürik asit oranını arttıracağı için günde 2 ya da 2,5 litre su tüketmemiz doğru olacaktır" ifadelerini kullandı.

