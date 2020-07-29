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Bu yıl tercihler meslek liselerinden yana olacak

DHA

Bu yıl tercihler meslek liselerinden yana olacak


Gülşah ÖZGEN/ADANA, (DHA)ADANA'da eğitim danışmanı Korkut Daban, pandemi sürecinde maske, siperlik ve solunum cihazı üreterek tüm dünyaya başarısını gösteren meslek liselerinin bu yıl itibarını artırdığını, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonrası yapılan tercihlerde de öğrencilerin bu liselere rağbet gösterdiğini söyledi. 
Adana'da 20 yıldır eğitim danışmanlığı ve koçluk yapan Korkut Daban, velileri çocuklarını Anadolu ve Fen liselerini tercih etmeleri için zorlamamaları konusunda uyardı. Daban, pandemi sürecinde maske, siperlik ve solunum cihazı üreten meslek liselerinin ortaya koyduğu irade, göstermiş olduğu başarı, üretkenlik, verimlilik ile genel kontenjanda gönüllülük esasıyla daha çok tercih edildiğinin görüleceğine dikkat çekti.
'ZORLA ANADOLU LİSESİNE YÖNLENDİRMEYİN'
Sınav sonuçlarında yüzde 1 ile 5'lik dilimde yer alan öğrencilerin o şehrin en iyi Anadolu-Fen liselerine yönelmesinin yerinde bir tercih olacağının altını çizen Daban, velileri, çocuklarını zorla bu liselere yönlendirmemeleri gerektiği konusunda uyardı. Öğrenci ve velilerin dikkat etmesi gereken en önemli noktanın öğrencinin eğitim programına uygunluğu olması gerektiğini vurgulayan Daban, "Bazı çocuklarımız meslek liselerine uygun olabiliyor. Bunlar sağlık meslek lisesi ve diğer meslek liseleri olabilir. Öğrenciler zorla Anadolu liselerine yönlendirilmesinler. Zaten çocuğun nitelikli okula yerleşecek puanı varsa yüzde 1 ile 5'lik dilimde ise o şehrin en iyi Anadolu-Fen liselerini tercih etmesi gayet normal ve yerinde bir tercih olacaktır" dedi.
'BİLİM İNSANI GÖREVİ GÖRECEKLER'
Tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde maske, siperlik ve solunum cihazı üreten meslek liselerinde öğrencilerin bilim insanı görevi göreceğini ifade eden Korkut Daban, "Yeni normal düzende okulların açılmasıyla beraber çocukların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekecek. Gençlerimiz okullarında hem kimyasal anlamda bilimsel üretimler yapıyorlar hem de solunum cihazı üretiyorlar. Ve bizzat önümüzdeki dönemde okullarda kullanılacak olan, ülkemizde 19 milyon eğitim ordusu için gerekli olacak maskeleri meslek liseleri temin edecek. Kendi okullarında çocuklarımız bilim insanı görevi görecek. Bugün dünyada birçok ülke solunum cihazı üretemediği için pandemi sürecinde çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Ancak bizim ülkemizde meslek liseleri bu konuda bir adım önde" diye konuştu.
'GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YETİŞECEK'
Geçen yıllarda meslek lisesine giden öğrencinin üniversiteye hazırlık noktasında kaygı taşıdığını hatırlatan Daban, artık ortaya konulan başarılarıyla bu okulların gönüllülük esasıyla tercih edileceğini dile getirdi. Geleceğin mühendislerinin bu okullarda yetişeceğini ifade eden Daban, şöyle konuştu:
"Eksiklerini telafi ettiği zaman bu çocuğun bir makine, elektronik, bilgisayar, kimya mühendisi olmaması için sebep yok. Dolayısıyla bu yıl velilerin de çocukları gönüllülük esasıyla meslek liselerine yönlendireceğini düşünüyoruz. Çünkü şimdiye kadar meslek liselerinin ortaya koyduğu irade, göstermiş olduğu başarı, üretkenlik, verimlilik bu konunun ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Muhtemelen bu sene meslek liselerinin genel kontenjanda daha çok tercih edildiğine şahit olacağız."
`MESLEK LİSELERİNİ TERCİH ETTİK´
Sınavın ardından Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´ni tercih eden 14 yaşındaki Kübra Boztepe, "Ben sağlık alanında ilerlemek istiyorum. Bu nedenle Sağlık Meslek Lisesi´ni tercih ettim. Burada son sınıfta staj göreceğim. Bu da benim meslek hayatımda ilerde bana çok katkı sağlayacağını düşündüm. Pandemi sürecinde meslek liselerinde maske, dezenfektan, siperlik ürettiler. Bundan da etkilendim. Ben de üreterek ülkemize katkıda bulunmak istedim. O yüzden de meslek lisesini seçimimde etkili oldu bu durum" diye konuştu.
13 yaşındaki oğlu Sidar Barış Akgün´ün meslek lisesi tercihi yaptığını kaydeden öğretmen Neslihan Akgün ise şöyle konuştu:
"Sağlık bölümü olduğundan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´ni tercih ettik. Çünkü mesleki liselerde alt eleman yetiştiriliyor. Bu elemanlar da ileride daha iyi usta eleman olmak için meslek liselerinin bir temel oluşturduğunu düşünüyorum. Bu anlamda ilk tercihimizi meslek lisesi yönünde yaptık. Çocuğumun da başarılı olacağını düşünüyorum. Pandemi döneminde meslek liselerinin önemi biraz daha artmış oldu. Çünkü üretim deyince buradan çıkan dezenfeksiyon ürünleri, maske, siperlik üretimi ile çok önem kazandığını görüyoruz. Bu konu da tercihimizi belirlemede etkili oldu."DHA-Eğitim Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN
2020-07-29 10:20:11

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