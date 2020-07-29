Korona şüphesiyle hastaneye götürülürken kaçırılan kadın hükümlü ve eşi yakalandı (2)

'ÇOCUKLARIMI GÖREMİYORDUM, ÇOK ÖZLEDİM'
Adana´da koronavirüs şüphesi nedeniyle Karataş Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu´ndan Yüreğir Devlet Hastanesi´ne sevk edildiği sırada eşi Onur Beyazlat (30) tarafından hastane önünden kaçırılan ve gece saatlerinde saklandıkları evde yakalanan Songül Beyazlat (31), sağlık kontrolünden geçirildi. Adana Adli Tıp Birimi´nde sağlık kontrolü yapılan Beyazlat, "Eşim beni çok seviyor. Çocuklarımı göremiyordum, çok özledim onları. Beni adliyenin önünde bekliyorlar" dedi.
YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Songül Beyazlat sevk edildiği Adana Adliyesi´nde ailesini görünce duygu dolu anlar yaşadı. Beyazlat´ın ailesi ise kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Beyazlat, yeniden cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Rüşan Anıl ATAR
2020-07-29 11:40:25
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