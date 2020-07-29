Sağlıkçıya içki şişeleriyle saldırdılar



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da alkollü olduğu belirtilen D.D. adlı kadın, kimliği belirsiz kişilerce dövüldü. Başından yaralanan D.D.'nin yakınları, ambulansın geç geldiğini iddia ederek sağlık çalışanına ellerindeki içki şişeleriyle saldırdı. Hafif yaralanan sağlıkçının yardım istediği polis, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Olay, Seyhan ilçesi Nuri Sabuncu Bulvarı'nda meydana geldi. D.D. adlı kadının alkollü ve yaralı olduğunu görenler, 112 Acil ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, ayakta durmakta zorlanan, başından yaralı D.D.'ye müdahale etti. Bu sırada sağlık ekiplerinin yanına gelen ve D.D.'nin akrabası olduklarını söyleyen alkollü 2 kişi, ellerindeki içki şişelerini sağlık çalışanı A.Ü.'ye fırlattı. Saldırı sonucu hafif yaralanan A.Ü., polisi arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen polis, 2 saldırganı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaralı D.D. ise tedavisi yapılmak üzere, Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2020-07-29 11:50:50



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